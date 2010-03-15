Зайчук возглавил ГИФКУ
15:40, 15 марта 2010Финансы
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Он назначен в.и.о. гендиректора
Кабинет министров Украины назначил Сергея ЗАЙЧУКА временно исполняющим обязанности генерального директора Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения.
Об этом говорится в правительственном распоряжении от 10 марта 2010 г. №380-р, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.
Кроме того, правительство распоряжением от 10 марта 2010 г. №379-р уволило с должности гендиректора учреждения Ярослава ИСАКОВА.
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