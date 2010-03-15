Зайчук возглавил ГИФКУ

Кабинет министров Украины назначил Сергея ЗАЙЧУКА временно исполняющим обязанности генерального директора Государственного инновационного финансово-кредитного учреждения.

Об этом говорится в правительственном распоряжении от 10 марта 2010 г. №380-р, текст которого размещен на официальном сайте Кабмина.

Кроме того, правительство распоряжением от 10 марта 2010 г. №379-р уволило с должности гендиректора учреждения Ярослава ИСАКОВА.