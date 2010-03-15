Межбанк: доллар продолжил падение

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9710/7,9815, к 12:00 сузился спрэд - 7,9720/7,9765. К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 7,9735/7,9750 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 10:30 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9740.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2716/0,2720, к 12:00 цены сконцентрировались в диапазоне 0,2717/0,2719. К закрытию цены понизились до 0,2716/0,2718.

В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3450 (+0,0590).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3705/1,3780.

Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,9495/10,9675, к 12:00 цены ушли вниз - 10,9340/10,9435. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,9345/10,9405.