Эксперт: предложение по доллару продолжило превышать спрос

16:49, 15 марта 2010
Финансы
1

На прошлой неделе

Предложение по доллару США на украинском валютном рынке на прошлой неделе продолжало превышать спрос.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его словам, в период с 9 по 12 марта 2010 года рынок колебался на уровне 7.97-7.99 грн./долл. На этом уровне он остался только из-за того, что Национальный банк всю неделю выходил на рынок и покупал избыточное предложение валюты, считает эксперт.

Как отметил И.ДАВИДЕНКО, в конце прошедшей недели наблюдалось небольшое увеличение спроса на валюту, что, впрочем, не смогло повлиять на изменение ситуации на рынке. По прогнозам эксперта, в ближайшем будущем никаких серьезных изменений на валютном Украины рынке не предвидится. Он будет оставаться на тех же уровнях при условии активного участия НБУ, полагает И.ДАВИДЕНКО.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter