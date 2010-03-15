Эксперт: предложение по доллару продолжило превышать спрос

Предложение по доллару США на украинском валютном рынке на прошлой неделе продолжало превышать спрос.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН директор департамента казначейских операций «Брокбизнесбанка» Игорь ДАВИДЕНКО.

По его словам, в период с 9 по 12 марта 2010 года рынок колебался на уровне 7.97-7.99 грн./долл. На этом уровне он остался только из-за того, что Национальный банк всю неделю выходил на рынок и покупал избыточное предложение валюты, считает эксперт.

Как отметил И.ДАВИДЕНКО, в конце прошедшей недели наблюдалось небольшое увеличение спроса на валюту, что, впрочем, не смогло повлиять на изменение ситуации на рынке. По прогнозам эксперта, в ближайшем будущем никаких серьезных изменений на валютном Украины рынке не предвидится. Он будет оставаться на тех же уровнях при условии активного участия НБУ, полагает И.ДАВИДЕНКО.