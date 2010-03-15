«ВТБ Банк» привлечет средства

ОАО «ВТБ Банк» (Киев) планирует в текущем году привлекать от материнской структуры средства в виде межбанковских кредитов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам председатель правления «ВТБ Банка» Вадим ПУШКАРЕВ.

По его словам, увеличение уставного фонда или привлечение субординированного долга на сегодня не планируется в связи с достаточным уровнем капитализации украинского кредитно-финансового учреждения.

При этом В.ПУШКАРЕВ не назвал объем планируемых и уже привлеченных от материнской структуры средств.

Кроме того, председатель правления банка заявил, что в текущем году «ВТБ Банк» не будет увеличивать свою региональную сеть. «У нас на сегодня есть 163 отделения – этого достаточно», – сказал В.ПУШКАРЕВ.

Справка УНИАН. ОАО «ВТБ Банк» основано в 1992 году, входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 28,780 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 26,219 млрд. грн., обязательства – 25,532 млрд. грн., уставный капитал – 2,929 млрд. грн., собственный капитал – 3,248 млрд. грн.

В 2009 году «ВТБ Банк» сократил чистую прибыль почти в 82 раза по сравнению с 2008 годом – до 0,456 млн. грн.

Российский "Внешторгбанк" (ВТБ) владеет 99,9153% акций ОАО «ВТБ Банк».