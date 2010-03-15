Украинские банки сократили убытки более чем на 30%

Украинские банки в январе-феврале 2010 года сократили убытки более чем на 30% по сравнению с январем-февралем 2008 года – до 1,377 млрд. грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

«Доходы банков по сравнению с соответствующим периодом 2009 года сократились на 15,7% и составили 21,4 млрд. грн. Расходы банков за отчетный период сократились на 16,5% и составили 22,8 млрд. грн. Отрицательный финансовый результат по системе банков на 1 марта 2010 года составил 1,4 млрд. грн.», – говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сальдированный убыток банковской системы Украины в 2009 году составил 31,492 млрд. грн.