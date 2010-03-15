Азаров поручил Тигипко организовать работу комитета
19:23, 15 марта 2010Финансы
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По вопросам структурных реформ
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ дал поручение вице-премьер-министру по вопросам экономики Сергею ТИГИПКО подготовить и провести на текущей неделе первое организационное заседание правительственного комитета по вопросам системных структурных реформ.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, соответствующее поручение было озвучено сегодня на совещании у премьер-министра.
Также С.ТИГИПКО поручено в течение двух недель подготовить предложения относительно поддержки украинского экспорта и стабилизации внешнеэкономического платежного баланса.
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