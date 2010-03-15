За январь-февраль 2010 г. количество налогоплательщиков в Украине увеличилось на 42 тыс. – до 3 млн. 199 тыс. налогоплательщиков.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении пресс-службы Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) со ссылкой на Управление регистрации и учета налогоплательщиков ГНАУ.

Согласно предоставленной информации, на 1 марта 2010 в органах государственной налоговой службы состояли на учете 870,8 тыс. налогоплательщиков - юридических лиц и 2 млн. 328,1 тыс. - физических лиц-предпринимателей.

Наибольшее количество налогоплательщиков находится на учете в ГНА в г. Киеве - 357,7 тыс., в т.ч. 166 тыс. юридических лиц и 191,7 тыс. физических лиц-предпринимателей.

С начала 2010 года в органах ГНС было зарегистрировано 42,4 тыс. вновь созданных налогоплательщиков, из них 7,5 тыс. - юридические лица и 34,9 тыс. - физические лица-предприниматели.

Количество плательщиков налога на добавленную стоимость, которые находятся на учете в органах государственной налоговой службы, составляет 298 тыс. 610 плательщиков. Из них 257 тыс. 900 - юридические лица и 40 тыс. 710 - физические лица. Больше всего плательщиков НДС зарегистрировано также в Киеве - 69 тыс. 967 плательщиков.