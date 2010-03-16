Страны еврозоны готовы поддержать Грецию

Страны еврозоны готовы при необходимости оказать финансовую помощь Греции, сообщил в понедельник премьер-министр Люксембурга, председатель Еврогруппы Жан-Клод Юнкер, сообщает РИА Новости.

"Греция будет поддержана, если в этом возникнет необходимость, но мы не думаем, что это произойдет, тем не менее, такой инструмент должен быть", - сказал он по завершении встречи в Брюсселе министров финансов 16 стран ЕС, перешедших на евро.

При этом Юнкер сообщил об уверенности партнеров Греции по еврозоне в том, что "меры, принятые греческими властями, заслуживают доверия".

Бюджетный и долговой кризис в Греции стал самым серьезным испытанием для еврозоны с момента ее создания. Второй за последние месяцы пакет антикризисных мер, обнародованный правительством Греции в начале марта, предусматривает экономию 4,8 миллиарда евро в текущем году за счет повышения потребительских налогов, сокращения доплат госслужащим, замораживания роста пенсий.

Власти Греции, заручившиеся поддержкой лидеров европейских стран и Еврокомиссии, надеются, что это поможет стране выполнить обязательства перед ЕС и сократить дефицит бюджета с нынешних 12,7% ВВП до 8,7% ВВП к концу 2010 года.