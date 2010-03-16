ФРС США сохранит базовую ставку на уровне 0,25%

Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США во вторник в 21.15 мск обнародует решение по базовой ставке, которая, как полагают аналитики, опрошенные информационно-аналитическим интернет-порталом dailyFX.com, будет сохранена на уровне 0,25%, сообщает РИА Новости

Во вторник в 13.00 мск европейское статистическое агентство Евростат опубликует данные по уровню потребительских цен в 16 странах еврозоны в феврале - согласно прогнозам аналитиков, цены выросли на 0,3% по сравнению с январем и на 0,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также во вторник в 13.00 мск Центр исследований экономики Европы ZEW обнародует данные по индексу доверия инвесторов к экономике еврозоны в марте. Аналитики ожидают снижения индикатора до 38,5 пункта против 40,2 пункта в феврале.

Статистическое управление Минтруда США во вторник в 15.30 мск опубликует данные по индексу импортных цен в стране в феврале. По прогнозам аналитиков, импортные цены в отчетном месяце по сравнению с январем снизились на 0,2%, однако увеличились на 11,3% в годовом исчислении.

Министерство торговли США во вторник в 15.30 мск обнародует данные по количеству новых домов в феврале - аналитики оценивают данный показатель на уровне 570 тысяч домов против 591 тысячи домов в январе. Число разрешений на строительство, согласно прогнозам аналитиков, снизится в феврале до 610 тысяч против 621 тысяч месяцем ранее.