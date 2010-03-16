Казахстан намерен выпустить облигации вида сукук

Казахстан рассматривает возможность первого выпуска облигаций вида сукук - ценных бумаг, основанных на нормах шариата. Об этом сообщил сегодня в Астане министр финансов республики Болат Жамишев. Его выступление широко цитируют на мировых финансовых рынках.

По словам министра, привлеченные на внешних рынках средства пойдут на покрытие текущего дефицита государственного бюджета Казахстана.

"Казахское правительство планирует стать заметным игроком на финансовом рынке облигаций типа сукук и может выйти с этими видами бумаг уже в текущем году", - сообщил Б.Жамишев.

Согласно оценкам специалистов лондонского Сити, эмиссия Казахстаном облигаций сукук может составить 500 млн. долл.

В 2009 г. продажи сукук различными странами мира, прежде всего мусульманскими, достигли 20,2 млрд долл. В текущем их уже продано на 683 млн. долл., передает ПРАЙМ-ТАСС.

Сукук представляет из себя новый инвестиционный инструмент, который имеет ряд принципиальных отличий, включая отсутствие процентов по предоставляемым ссудам.