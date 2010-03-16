Банк Австралии: Повышение процентной ставки оправдано

Последние данные оправдали повышение процентной ставки в Австралии к нормальному уровню, говорится в протоколах заседания Резервного Банка страны, сообщает k2kapital.

"Индикаторы указывают на продолжающееся укрепление экономической активности. Рост экономики Австралии, возможно, находится на или около уровня тренда в течение нескольких месяцев. Экономический рост Азии по-прежнему силен. Все еще ожидается, что уровень базовой инфляции снизится примерно до 2,5% в этом году", - сообщается в материалах.

Ожидается, что мировая экономика продолжит расти умеренными темпами, и маловероятно, что проблемы в налогово-бюджетной сфере Европы приведут к нестабильности на рынке, отмечает Банк.