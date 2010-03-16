Тигипко намерен ввести налоговые каникулы для малого бизнеса

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не исключает, что налоговые каникулы на 5 лет для малого бизнеса могут быть введены уже через месяц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире телеканала ICTV.

"Мы сейчас отрабатываем такие налоговые каникулы для малого бизнеса, пока для среднего не отрабатывали. Что касается малого бизнеса, то я думаю, что нам удастся их сделать на 5 лет", - заявил С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что если Верховная Рада оперативно примет соответствующий законопроект, который будет готов через неделю, то ввести такие каникулы можно будет через месяц.

Налоговая амнистия

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО заявил о планах провести налоговую амнистию для тех, кто вывел свои средства за границу.

Также С.ТИГИПКО сообщил, что через неделю будет подготовлена краткосрочная программа по проведению первоочередных экономических реформ.

"Что касается краткосрочной программы, которая будет действовать 100 дней, то этой программой занимаюсь я конкретно, и соответствующие задания даны Минэкономики, которое в Кабмине отвечает за стратегию проведения реформ. И эта программа через неделю будет готова полностью", - заявил С.ТИГИПКО.

Программу на более длительный срок - 2,5-3 года готовят в комитете по экономическим реформам, который возглавляет заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА. "Там есть международные советники, которые готовят основу этой программы", - отметил С.ТИГИПКО.

Он сказал, что после подготовки основы программы к ее доработке подключится также Кабинет министров. "Я думаю, что через месяц мы будем иметь такую программу", - отметил С.ТИГИПКО.