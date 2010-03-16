Золото немного подорожало на фоне интереса инвесторов к активам-убежищам после того, как Moody’s предупредило о возможности понижения рейтингов крупнейших экономик мира, сообщает k2kapital.

Соединенные Штаты и Великобритания "в значительной степени" приблизились к потере высшего кредитного рейтинга "ААА", так как расходы на обслуживание задолженности этих стран возросли, сообщило агентство Moody`s Investors Service.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельские фьючерсы на поставку золота подорожали на $3,70 до $1105,40 за тройскую унцию. На прошлой неделе золото упало в цене на 2,4%.

Апрельский контракт на поставку серебра упал в цене на $0,062 до $17,10 за унцию. Апрельские фьючерсы на поставку платины выросли на 0,5% до $1615,80 за унцию. Апрельский контракт на поставку палладия подешевел на 0,6% до $460,65 за унцию. Майский контракт на поставку меди подешевел $0,07 до $3,31 за фунт.