Рост ВВП в этом году может достичь 6%
Уверен Тигипко
Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил в эфире телеканала ICTV.
"Мы будем иметь стойкий экономический рост. Я со временем разберусь - это вопрос трех или 5-6%, но то, что это будет, - я уверен", - заявил С.ТИГИПКО.
Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15%, по сравнению с 2008 годом.
Номинальный ВВП за 2009 год составил 912 млрд. 563 млн. грн..
Падение ВВП в I, II, III и IV кварталах 2009 года против аналогичных периодов 2008 года составило 20,3%, 17,8%, 15,9% и 7%, соответственно.
Министерство экономики и Национальный банк Украины ранее прогнозировали, что падение ВВП по итогам 2009 года составит 15%.
По данным НБУ, в январе текущего года рост ВВП составил около 7,5%.