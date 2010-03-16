Рост ВВП в этом году может достичь 6%

Вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО не исключает, что рост валового внутреннего продукта в Украине в текущем году может превысить ожидаемый прошлым правительством показатель и достичь 6%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом С.ТИГИПКО заявил в эфире телеканала ICTV.

"Мы будем иметь стойкий экономический рост. Я со временем разберусь - это вопрос трех или 5-6%, но то, что это будет, - я уверен", - заявил С.ТИГИПКО.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15%, по сравнению с 2008 годом.

Номинальный ВВП за 2009 год составил 912 млрд. 563 млн. грн..

Падение ВВП в I, II, III и IV кварталах 2009 года против аналогичных периодов 2008 года составило 20,3%, 17,8%, 15,9% и 7%, соответственно.

Министерство экономики и Национальный банк Украины ранее прогнозировали, что падение ВВП по итогам 2009 года составит 15%.

По данным НБУ, в январе текущего года рост ВВП составил около 7,5%.