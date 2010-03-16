Межбанк открылся снижением

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 7,9670/7,9760 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту упали до 0,2707/0,2710, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,8965/10,9110. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар продолжают падать – 1,3680/1,3682 (понедельник – 1,3732/1,3734).

В понедельник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9740.