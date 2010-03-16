Курс доллара в банках остался прежним

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,98 грн./долл., продают – по 8,01 грн./долл. Курс не изменился по сравнению с 15 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,3% по сравнению с 15 марта и сегодня составляет 10,86 грн./евро, курс продажи – на 0,2%, до 11,00 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,75-10,91 грн./евро, по продаже – в пределах 10,95-11,25 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 15 марта понизился на 0,2% и сегодня составляет 0,2649 грн./рубль, курс продажи – на 0,4%, до 0,2725 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2710-0,2770 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,01 грн./долл. Курс покупки/продажи не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,01-8,02 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,3% по сравнению с 15 марта и сегодня составляет 10,88 грн./евро, курс продажи – на 0,4%, до 10,98 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,84-10,92 грн./евро, по продаже – в пределах 10,95-11,03 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 15 марта немного понизился – 0,2659/0,2732 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2714-0,2770 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,98/8,013 грн., евро – 10,85/11,00 грн., рубль – 0,2660/0,2740 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,97/8,03 грн., евро – 10,80/11,07 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,96/8,007 грн., евро – 10,80/11,00 грн., рубль – 0,2670/0,2730 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 16 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,9767, к евро – 10,932067, к российскому рублю – 0,27191.