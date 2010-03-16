Тигипко: система налогообложения в 2010 г останется прежней

В 2010 году в Украине не удастся изменить систему налогообложения и существенно увеличить уровень зарплат и пенсий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телеканала ICTV заявил вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО.

"Я уверен, что мы не будем снижать зарплату и пенсии, но такого роста, который планировался, очень быстро мы не сможем обеспечить. Сегодня нереально это сделать", - заявил С.ТИГИПКО.

Однако он отметил, что правительство сможет найти необходимые 24-28 млрд. грн. для повышения социальных стандартов. Средства, в частности, появятся за счет сокращения госаппарата и действия закона о госзакупках. "Когда я уходил из Кабинета Министров, то там работало 600 людей, сейчас 1200. Когда я работал в Минэкономики - там работало 900 людей, сейчас 1300. Сокращать есть что. Закон о госзакупках нужен, так как крадут много из бюджета", - отметил С.ТИГИПКО.

Он также заявил, что можно будет лишь улучшить ситуацию по фиксированному налогу. "Серьезно изменить налоги в этом году мы не сможем. Максимально, что мы сможем сделать в этом году, - помочь по фиксированным налогам малому бизнесу. Сейчас мы этим занимаемся", - отметил С.ТИГИПКО.

При этом он сообщил, что налоговую реформу можно будет провести и внедрить в лучшем случае с 2011 года.

"Налоговую реформу мы сможем подготовить за полгода, может и примем. Налоговый кодекс может начать действовать с 2011-го, а может и со второй половины 2011 года", - отметил С.ТИГИПКО.

При этом он отметил, что НДС может остаться, однако лишь в том случае, если удастся разработать механизм его возврата экспортерам.

"Если это будет НДС, то он будет полностью возвращаться, и мы найдем механизмы, чтобы он возвращался экспортерам. Если мы сможем это сделать, то шанс оставить НДС будет. Если это будет коррумпированный налог, то я буду требовать, чтобы его отменили", - заявил С.ТИГИПКО.