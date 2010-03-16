Нацбанк проводит активные и пассивные операции

Національний банк України відповідно до Положення про регулювання Національним банком України ліквідності банків України, затвердженого постановою Правління НБУ від 30.04.2009р. № 259 повідомляє про проведення активних та пасивних операцій:

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16.03.2010 року:

з надання кредитів овернайт:

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під забезпечення (державними облігаціями України) у розмірі 12,5 % річних;

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без забезпечення (бланковий) у розмірі 13,5 % річних;

проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів НБУ на строк:

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2 дні у розмірі не вище 0,3 % річних;

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7 днів у розмірі не вище 2,5 % річних.