Коалиция намерена вывести Украину в 20-ку наиболее развитых стран

Коалиция фракций в Верховной Раде планирует провести ряд реформ для того, чтобы Украина вошла в 20 наиболее экономически развитых стран.

Это предусмотрено соглашением о формировании коалиции, обнародованном в газете “Голос України” (№ 46 от 16 марта 2010 года).

В частности, документом предусмотрено провести масштабную модернизацию национального производства, внедрить энергосбережение, повысить производительность труда, укрепить конкурентные позиции отечественного производителя на основе широкого применения инвестиционно-инновационной модели развития .

Соглашением также запланировано существенное улучшение инвестиционного климата, в том числе путем упрощения администрирования и снижения налогового давления, гарантирование государством неприкосновенности прав собственности и укрепление института собственности как основы рыночной системы ведения хозяйства, упрощение системы получения разрешений, снижение давления на бизнес со стороны контролирующих органов. Предусмотрено также осуществление мер по детенизации экономики и легализации капиталов некриминального происхождения.

Планируется также введение моратория на повышение налогового и регуляторного давления на бизнес, особенно малый и средний, на период до стабилизации финансово-экономической ситуации в государстве, повышение уровня занятости населения и рост заработной платы на основе устойчивого роста экономики и производительности труда, проведение согласованной государственной антиинфляционной политики и обеспечение ценовой и валютно-курсовой стабильности.

Коалиция также намерена принять государственный бюджет на 2010 год, который обеспечит выход экономики Украины из кризиса и ее устойчивое развитие, активизировать ресурсный потенциал регионов, увеличить их экономическую самостоятельность путем расширения собственной доходной базы местных бюджетов и четкого распределения полномочий между регионами и центром.

Кроме того, коалиция планирует принять срочные меры по подготовке Украины к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года, а также обеспечению бесперебойного газоснабжения и своевременных расчетов за газ, разработке и внедрению программы финансового оздоровления и реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины".