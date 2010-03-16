Межбанк: к 12:00 спрэд по доллару сузился 7,9715/7,9735 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9670/7,9760, к 12:00 сузился спрэд 7,9715/7,9735 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками - 0,2707/0,2710, к 12:00 цены повысились до 0,2711/0,2713. В России курс доллар-рубль поднялся, и к 12:00 установился на уровне 29,4200 (+0,0750).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3680/1,3682, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками - 10,8965/10,9110, к 12:00 цены ушли вверх - 10,9135/10,9190.