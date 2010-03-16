НБУ сегодня на межбанке готов выкупать валюту

Национальный банк Украины сегодня на межбанке готов выкупать валюту по 7,973 грн./долл. Об этом говорится в телеграмме НБУ, текстом которой располагает УНИАН.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками - 7,9670/7,9760, к 12:00 сузился спрэд 7,9715/7,9735 грн./долл.

Как сообщалось, по данным НБУ, объем операций на межбанковском валютном рынке Украины (покупка и продажа в долларовом эквиваленте) за февраль 2010 г. составил 10 млрд. 676,5 млн. долл. При этом сальдо интервенций НБУ на валютном рынке за прошлый месяц составило «минус» 561,1 млн. долл. (в долларовом эквиваленте).