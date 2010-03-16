Пинзеник: отмена госгарантий - это правильно

Экс-министр финансов, председатель Украинского фонда поддержки реформ Виктор ПИНЗЕНИК положительно оценивает решение Кабинета министров Украины относительно отмены государственных гарантий на привлечение кредитов «Украгролизингом» и Государственным инновационным финансово-кредитным учреждением.

Об этом сказано в комментарии В.ПИНЗЕНИКА, переданном УНИАН.

«Отмена решений предыдущего правительства относительно предоставления госгарантий на привлечение кредитов – шаг в правильном направлении», – отметил экс-министр финансов, комментируя соответствующее постановление Кабмина.

По его словам, государственные гарантии – это уникальное украинское «изобретение», когда кредиты берут одни, а расплачиваются по ним другие. Он подчеркнул, что до сих пор бюджет, а в сущности – граждане Украины погашают кредиты, полученные кем-то еще в 90-х годах.

В.ПИНЗЕНИК утверждает, что с 2000 года такая практика была прекращена, а потом возобновлена в бюджете 2009 года. И таких гарантий, по его данным, в прошлом году было предоставлено на 18,5 млрд. грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины постановлением от 10 марта т.г. упразднил ряд постановлений правительства относительно привлечения «Украгролизингом» иностранных кредитов под государственные гарантии, а также постановление о предоставлении госгарантий Государственному инновационному финансово-кредитному учреждению под привлечение кредитов для инвестиционных проектов.