Янукович ветировал закон о госзакупках

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ наложил вето на принятый Верховной Радой закон о государственных закупках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила заместитель главы Администрации Президента Украины Анна ГЕРМАН.

Она уточнила, что сегодня этот закон Президент вернул в Верховную Раду без своей подписи.

Как сообщал УНИАН, 11 февраля 2010 г. Верховная Рада Украины приняла Закон «О закупке товаров, работ и услуг за государственные средства». За закон проголосовали 245 из 374 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Во время рассмотрения проекта закона народный депутат от БЮТ Олег ЛЯШКО обвинил депутатов в заложенных в закон о государственных закупках коррупционных схемах. О.ЛЯШКО заявил, что в этом законопроекте есть «коррупционные теневые схемы».

Данным законом предусмотрено установление правовых и экономических принципов процедуры государственных закупок.

Категорически против принятия данного закона выступил народный депутат от Партии регионов Валентин ЛАНДИК. Он отметил, что этот закон направлен на поддержку импортеров, а не отечественных производителей.

В то же время, в ходе представления законопроекта народный депутат от БЮТ, первый заместитель председателя Комитета ВР по вопросам экономической политики Сергей ОСЫКА отметил, что в Украине уже два года нет закона, который регулировал бы вопросы закупки товаров, работ и услуг за государственные средства. По его словам, постановление правительства по этому вопросу, по сути, отменено Конституционным Судом Украины. Депутат отметил, что в стране «существует сейчас полное беззаконие и хаос в части закупок, а речь идет о средствах государственного бюджета».