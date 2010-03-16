Эксперт: в ближайшее время золото снова вырастет

В ближайшее время можно будет снова наблюдать рост золота на мировом рынке.

Такой прогноз озвучил в комментарии агентству УНИАН первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир СКИДАН.

По его словам, роста доллара можно ожидать, даже несмотря на резкое снижение его стоимости на прошлой неделе, так как доллар США начал постепенно терять свои позиции против основных валют. «Кроме того, заявление Китая о снижении им покупки золота, возможно, имеет иной подтекст», - считает эксперт. Вероятно, допускает он, это была попытка сбросить цену для покупки Китаем этого металла на более низких уровнях.

Как отметил В.СКИДАН, «в течение прошедшей недели была попытка золота занять уверенное место на высоком уровне, но сохранить его пока не удалось». Основной предпосылкой к снижению цены была техническая фиксация прибыли многими трейдерами. Также свою роль в снижении цены на золото сыграло заявление Китая.

По информации эксперта, в период с 9 по 12 марта золото показало смешанную динамику. Цена с начала недели была отмечена на уровне 1137 долларов за тройскую унцию, в середине недели она опустилась до уровня 1102 долларов, а в конце недели скорректировалась на уровень 1113 долларов. Цены на золото на украинском рынке варьировались в таких пределах: 294-289 грн. за грамм в слитках от 100 до 1000 граммов.