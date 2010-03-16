Китай отказался повышать курс юаня
13:54, 16 марта 2010Финансы
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По требованию США
Китай сегодня в очередной раз отверг все более настойчивые требования США о повышении курса юаня, вновь заявив, что его валюта не является причиной огромного активного сальдо в торговле с США, сообщает Газета.Ру.
Он отверг аргумент о том, что огромное активное сальдо в торговле с США вызвано низким курсом юаня, который, по мнению некоторых американских экономистов, занижен на 25% относительно доллара. «Курс юаня не является причиной нынешнего торгового сальдо. Оно является следствием глобализации и будет сохраняться еще в течение некоторого времени», - заявил представитель Минторговли КНР, сообщает ИТАР-ТАСС.
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