Обама призвал к «реальной финансовой реформе» в США

Президент США Барак Обама призвал американские власти провести «реальную финансовую реформу», сообщает Газета.Ру.

В специальном заявлении глава государства подчеркнул, что «она должна привести к подотчетности финансовой системы и гарантировать, что налогоплательщики» больше не пострадают от «безответственности крупнейших банков и финансовых институтов».

По словам Обамы, реформа подразумевает «строительство более безопасной финансовой системы, создание нового управления по финансовой защите потребителей». Кроме того, необходимо «больше прозрачности и контроля над рынком ценных бумаг и другими финансовыми рынками, которые и стали эпицентром кризиса». Наряду с этим, речь идет об «отделении банков от торговли ценными бумагами и от хэдж-фондов».

Обама заверил соотечественников в том, что будет «противостоять любым лазейкам, которые затронут потребителей или инвесторов, а также позволят финансовым структурам избежать контроля». Такой контроль президент назвал «важным для финансовой стабильности».

Впервые о шагах по реформированию финансовой системы страны Б.Обама объявил в январе, пообещав соотечественникам, что они больше не будут заложниками проблемных банков. Президент, в частности, предложил «предотвратить дальнейшую консолидацию финансовой системы» и применять в американской экономике «принцип ограничения по размерам вкладов с целью защиты от концентрации большого числа рисков в одном банке». ИТАР-ТАСС