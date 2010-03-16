Межбанк закрылся ростом евро: 10,93/10,94 грн.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками – 7,9670/7,9760, к 12:00 сузился спрэд 7,9715/7,9735. К закрытию торгов ценовые уровни установились на следующих значениях 7,9705/7,9755 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 11:30 Нацбанк объявил о покупке доллара по курсу 7,9730.

Рублевый рынок открылся котировками - 0,2707/10, к 12:00 цены поднялись 0,2711/13. К закрытию цены достигли уровня 0,2712/14. В России курс доллар-рубль повысился, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3600 (+0,0150).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3680/82, а к 15:00 выросли 1,3712/14. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками – 10,8965/10,9110, к 12:00 цены ушли вверх 10,9135/10,9190. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH повысились до уровня 10,9345/10,9440.