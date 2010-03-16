S&P повысило рейтинг «Кредобанка» до «стабильного»

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело прогноз по рейтингам ОАО «Кредобанк» с «негативного» на «стабильный». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

В то же время долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги контрагента подтверждены на уровне «ССС+/С». Рейтинг банка по национальной шкале повышен с «uaВ» до «uaВВ-».

«Пересмотр прогноза по рейтингу "Кредобанка" отражает улучшение перспектив стабилизации экономики Украины после недавнего формирования новой правящей коалиции и Кабинета министров, — заявила кредитный аналитик Standard & Poor’s Мария МАЛЮКОВА. — Мы также учитываем предстоящее повышение капитализации этого банка на 46 млн. долл., что в условиях ухудшающегося качества активов обеспечит дополнительную «подушку безопасности».

В сообщении указывается, что рейтинги "Кредобанка" по-прежнему отражают невысокое качество активов и слабые показатели прибыльности этого банка, а также повышенный уровень рисков и волатильность операционной среды в Украине (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В-/Позитивный/С; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В/Позитивный/В; рейтинг по национальной шкале: uaBBB). Также отмечается, что положительное влияние на уровень рейтингов "Кредобанка" оказывают текущая и ожидаемая поддержка со стороны материнской компании Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski (S.A.) (PKO; BBBpi — рейтинг, основанный на публичной информации), владеющей 99,5% его капитала. В результате долгосрочный кредитный рейтинг "Кредобанка" на одну ступень выше уровня его собственной кредитоспособности. «Мы считаем, что "Кредобанк" является для РКО стратегически важной дочерней компанией ввиду значимости роли Украины в стратегии роста этой группы, а также продолжающейся на протяжении ряда лет поддержки, оказываемой "Кредобанку» - говорится в сообщении S&P.

Кроме того сообщается, что прогноз «Стабильный» отражает, с одной стороны, ожидаемое улучшение капитализации банка и перспектив стабилизации экономики, с другой — высокий уровень кредитных рисков и волатильность операционной среды Украины.

«Мы рассмотрим возможность повышения рейтингов или улучшения прогноза после существенного снижения остроты проблем в банковском секторе и в случае, если "Кредобанк" сумеет улучшить качество активов и финансовые показатели», — пояснила М.МАЛЮКОВА.

Рейтинги могут быть понижены в результате ухудшения характеристик собственной кредитоспособности "Кредобанка" или сокращения поддержки со стороны материнской группы.

Справка УНИАН. ОАО «Кредобанк» (Львов) создано в 1990 году и на сегодняшний день входит во вторую группу (крупные банки) по классификации Нацбанка Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 5,475 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 4,841 млрд. грн., обязательства – 4,884 млрд. грн., уставный капитал – 1,551 млрд. грн., собственный капитал – 591,208 млн. грн.

ОАО "Кредобанк" в 2009 году получил убыток в размере 528 млн. грн.

99,4948% акций «Кредобанка» владеет польский акционерный банк «Общая сберегательная касса» (PKO BP SA).