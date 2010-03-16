ЕС остро нуждается в создании Европейского валютного фонда

Европейский Союз остро нуждается в создании новых "институционных форм", например, в Европейском валютном фонде, заявил во вторник в Будапеште журналистам премьер-министр Греции Йоргос Папандреу после переговоров со своим венгерским коллегой Гордоном Байнаи, сообщает РИА Новости.

По словам Папандреу, создание ЕВФ позволит ЕС в будущем "организованно реагировать"на возникающие экономические и финансовые кризисы. Греция нуждается не в деньгах, а в таких гарантиях со стороны Евросоюза, которые давали бы возможность греческому государству иметь доступ к финансовым средствам для реализации своих программ "по нормальным европроцентам", подчеркнул Папандреу.

Несмотря на то, что Венгрия пока не входит в еврозону, Будапешт выступает за выделение необходимых финансовых средств Греции, заявил после встречи с коллегой глава венгерского кабинета министров Гордон Байнаи. С точки зрения Байнаи, разработанная правительством Греции программа способна успешно вывести страну из сложной и тяжелой ситуации. Греция столкнулась с бюджетным и долговым кризисом. В текущем году страна планирует одолжить до 54 миллиардов евро, чтобы рефинансировать 300-миллиардный совокупный долг.

Также под жестким давлением ЕС Афины провели сокращение госрасходов и повышение налогов, чтобы добиться снижения бюджетного дефицита с нынешних 12,7% ВВП до 8,7% ВВП к концу текущего года. Греция, которая заняла около 5 миллиардов евро на той неделе, прекратила продажу своих облигаций хедж-фондам, которые часто стремятся выиграть в краткосрочной перспективе на быстрой перепродаже бумаг. Афинам удалось разместить очередной заем у более консервативных инвесторов, однако процент по 10-летним греческим облигациям составил весьма высокие для еврозоны 6,3%.