Доллар снижается перед заседанием ФРС

Доллар снижается во вторник в преддверии заседания ФРС США, так как инвесторы ждут, что ставка останется неизменной, но опасаются намеков на возможное ужесточение денежно-кредитной политики, сообщает Рейтер.

Комитет по операциям на открытых рынках ФРС США, как ожидается, повторит обещание сохранить ключевую ставку низкой в течение долгого времени. Однако рынок сосредоточен на экономическом прогнозе Центробанка.

Кроме того, ФРС, вероятно, подтвердит завершение программы выкупа ценных бумаг, обеспеченных закладными, и агентских долгов к концу первого квартала текущего года, однако оставит себе возможность их приобретения в будущем при ухудшении экономической ситуации.

Долларовый индекс, показатель динамики доллара к шести основным валютам, снизился на 0,3 процента до 80,044 пункта.

Инвесторы также будут наблюдать за тем, подготовит ли ФРС почву для изменения тона и отказа от заявления о "продолжительном периоде" низкой ставки. Подавляющее большинство дилеров ожидают этих перемен уже в апреле.

Тем не менее большинство не предвидит повышения ключевой ставки ранее второго полугодия.

"Рынок видимо, прав, предполагая, что ноябрь станет началом цикла ужесточения политики ФРС, но перспектива более раннего вывода с рынка излишней ликвидности говорит о том, что риски для доходности США и доллара остаются на повышательной стороне", - сказал Крис Тернер из ING.

Евро вырос к доллару на 0,3 процента до $1.3715.

Единая валюта достигла сессионного максимума к доллару и иене после того, как стало известно, что индекс экономических ожиданий в Германии в марте оказался выше прогнозов.