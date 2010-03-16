S&P улучшило рейтинг «Альфа-Банка» (Украина)

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s пересмотрело свой прогноз по рейтингам ПАО «Альфа-Банк» (Украина) с «Негативного» на «Стабильный». Об этом говорится в сообщении S&P, переданном агентству УНИАН.

В то же время, согласно сообщению, кредитные рейтинги контрагента — долгосрочный «ССС+» и краткосрочный «С», ранее присвоенные «Альфа-Банку», — были подтверждены. Рейтинг банка по национальной шкале повышен с «uaВ» до «uaBB-».

«Пересмотр прогноза отражает улучшение перспектив стабилизации экономики Украины после недавнего формирования новой правящей коалиции и Кабинета министров, — заявила кредитный аналитик Standard & Poor’s Мария МАЛЮКОВА. — Кроме того, он обусловлен ожидаемым повышением капитализации «Альфа-Банка», что в условиях ухудшения качества активов обеспечит дополнительную “подушку безопасности”».

В сообщении отмечается, что банк находится в процессе увеличения своего капитала на 739,4 млн. грн. (93 млн. долл.). Несмотря на то, что сделка еще не завершена, ожидаемое увеличение капитала учитывается при расчете коэффициента достаточности регулятивного капитала (в соответствии с разрешением Национального банка Украины в рамках программы антикризисных мер). На 31 декабря 2009 г. этот коэффициент составлял 17,04%.

Также в сообщении S&P указывается, что рейтинги по-прежнему отражают ухудшившееся качество активов и уязвимую позицию ликвидности «Альфа-Банк» на фоне сложных рыночных условий в Украине (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: В-/Позитивный/С; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: В/Позитивный/В; рейтинг по национальной шкале: uaBBB), а также существенную концентрацию кредитных операций и депозитного портфеля этого банка.

Прогноз «Стабильный» отражает, с одной стороны, ожидаемое повышение капитализации «Альфа-Банка» и улучшившиеся перспективы стабилизации экономики, с другой — высокий кредитный риск и волатильную операционную среду Украины, отличающуюся значительным уровнем рисков.

«Мы рассмотрим возможность повышения рейтингов или улучшения прогноза в случае существенного снижения остроты проблем в банковском секторе и при условии, что «Альфа-Банк» сумеет улучшить свои показатели качества активов и ликвидности», — пояснила М.МАЛЮКОВА.

Негативное рейтинговое действие может быть вызвано дальнейшим ухудшением характеристик собственной кредитоспособности «Альфа-Банка».

Справка УНИАН. ПАО «Альфа-Банк» (г.Киев) зарегистрировано в январе 2001 года и на сегодняшний день входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 28,694 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 25,314 млрд. грн., обязательства – 25,816 млрд. грн., собственный капитал – 2,878 млрд. грн., уставный капитал – 2 млрд. 976,565 млн. грн.

По итогам 2009 года банк получил убыток в размере 348,405 млн. грн.

99,99% акций «Альфа-Банка» (Украина) принадлежат кипрской компании ABH Ukraine Limited, которая входит в состав консорциума «Альфа-Групп».