В Украине рост промпроизводства в феврале составил 5,6%

В Украине рост промышленного производства в феврале т.г. против февраля 2009 г. составил 5,6%.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины (указывается, что в будущем возможно уточнение обнародованных данных).

По данным Госкомстата, в феврале, по сравнению с январем, спад промпроизводства составил 0,7%.

Согласно сообщению, падение объемов промпроизводства в феврале против февраля 2009 г. по отраслям составил: в добывающей промышленности – 2,3% (в феврале 2010 года к январю – спад 5,3%), в том числе, в добыче полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических, – рост 15,5% (спад 5,9%), в добыче топливно-энергетических полезных ископаемых – спад 11,6% (спад 4,9%).

В обрабатывающей промышленности рост объемов производства в феврале, по сравнению с февралем-2009, составил 5,1% (рост 3,8%), в том числе, в производстве пищевых продуктов, напитков и табачных изделий зафиксирован спад на уровне 0,4% (рост 6,9%).

В легкой промышленности зафиксирован рост объемов производства на уровне 6,1% (рост 21,6%), в том числе, в текстильной промышленности и производстве одежды, меха и изделий из него – рост 7,9% (рост 19,7%), в производстве кожи, изделий из нее – 0% (рост 29%).

В обработке древесины и производстве изделий из нее, кроме мебели, рост производства в феврале против февраля-2009 составил 2,7% (рост 35,4%), в целлюлозно-бумажной промышленности, издательском деле – спад 6,6% (рост18%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки зафиксирован рост – 3,2% (спад 15,3%).

В химической и нефтехимической промышленности зафиксирован рост объемов производства на 15,4% (рост 14,1%), в том числе, в химическом производстве – 18,1% (рост 13,5%), в производстве резиновых и пластмассовых изделий – 5% (рост 17,3%), в производстве других неметаллических минеральных изделий (стройматериалов, стеклоизделий) – спад 20,1% (рост 11,6%).

В металлургии и производстве готовых металлических изделий в феврале, по сравнению с февралем 2009 года, рост производства составил 3% (спад 8,7%); в машиностроении зафиксирован рост на уровне 19,2% (рост 16,1%), в частности, в производстве машин и оборудования – 11,4% (рост 15,8%), в производстве электрического, электронного и оптического оборудования – 14,7% (рост 29,2%), в производстве транспортного оборудования – 30,8% (рост 9,3%). В производстве и распределении электроэнергии, газа и воды зафиксирован рост на уровне 19,2% (спад 10,2%).

Справка УНИАН. В Украине спад промышленного производства в январе 2009 года по сравнению с январем 2008 года составил 33,8%.

В январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к предыдущему году до этого в последний раз фиксировался 10 лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 года.

Наиболее глубокое снижение годового промпроизводства в независимой Украине было зафиксировано в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 году – 15,8% против предыдущего года.

По данным Госкомстата, с момента объявления независимости Украины индексы промпроизводства (в процентах к предыдущему году) демонстрировали следующую динамику: 1991 г. – 95,2%; 1992 г. – 73,6%; 1993 г. – 92%; 1994 г. – 72,7%; 1995 г. – 88%; 1996 г. – 94,9%; 1997 г. – 99,7%; 1998 г. – 99%; 1999 г. – 104%; 2000 г. – 113,2%; 2001 г. – 114,2%; 2002 г. – 107%; 2003 г. – 115,8%; 2004 г. – 112,5%; 2005 г. – 103,1%; 2006 г. – 106,2%; 2007 г. – 110,2%; 2008 г. – 96,9%.