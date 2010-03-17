Рост экономики Китая в этом году составит 9,5%
08:20, 17 марта 2010Финансы
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Прогнозирует ВБ
По мнению специалистов ВБ, главными стимулами развития хозяйственной деятельности в КНР станут возрождение экспорта после финкризиса и стабильное потребление на внутреннем рынке.
Вместе с тем, сами китайские власти придерживаются более скромных прогнозов. Так, премьер Госсовета КНР Вэнь Цзябао в начале марта спрогнозировал, что рост национального ВВП в нынешнем году достигнет лишь 8%. В 2009 году этот показатель составлял 8,7%.
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