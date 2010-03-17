Россия в ближайшие 15 лет будет одним из основных рынков в мире
Исследование в США
В нем указывается, что объем необходимых России капиталовложений в развитие инфраструктуры только на следующее десятилетие оценивается суммами от 830 млрд до 1 трлн долл.
Представляя доклад на заседании АРДС, президент CG/La Infrastructure Норман Андерсон подчеркнул, что "Россия обладает колоссальным потенциалом и некоторыми из необходимых компонентов сильного инфраструктурного рынка". Вместе с тем, по убеждению специалиста, Москва "пока не представила" той стратегической концепции развития на данном направлении, которая необходима для радикального улучшения "конкурентоспособности страны". Ближайшая задача - "правильно определить модель и сосредоточиться на верных проектах", заявил Н.Андерсон.
Для решения этой задачи АРДС и фирма Н.Андерсона собираются в мае совместно провести в Москве крупную международную конференцию. Вниманию стратегических инвесторов и руководителей компаний в разных отраслях - от строительства и инжиниринга до финансов - планируется предложить 50 основных стратегических инфраструктурных проектов в России.