Банк Японии увеличит вливания в экономику до 220 млрд долл

Центральный Японский банк сегодня принял решение расширить с 10 трлн примерно до 20 трлн иен (свыше 220 млрд долл) программу экстренного вливания средств в экономику, призванную предотвратить в ней нарастание дефляции, сообщает ПРАЙМ-ТАСС

Эти меры впервые были введены в декабре прошлого года.

Одновременно японский центробанк решил сохранить нынешнюю крайне низкую ставку кредита на прежнем уровне 0,1 проц в интересах стимулирования экономики. Она действует с декабря 2008 г и призвана содействовать выводу страны из глобального кризиса.

Программа вливания средств в хозяйство предусматривает предоставление частным финансовым учреждениям кредитов под твердую ставку 0,1 проц при условии возвращения их через три месяца. Это призвано насытить рынок ликвидностью, облегчить кредитование бизнеса и индивидуальных граждан.

В последнее время в Японии стабильно падают индексы цен, что свидетельствует об угрозе дефляции. Она ведет к свертыванию потребительского спроса и, соответственно, производства в стране. Правительство Японии в последнее время оказывало нажим на центробанк, требуя от него дополнительных мер по насыщению рынка наличностью для активизации конъюнктуры.