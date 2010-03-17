Золото выросло в цене

Золото подорожало по итогам регулярной торговой сессии и продолжило расти в ходе электронных торгов на фоне решения ФРС держать процентные ставки на низком уровне в течение долгого времени, сообщает k2kapital.

Федеральная резервная система Соединенных Штатов сохранила ключевую учетную ставку в диапазоне 0-0,25% годовых. Об этом сообщила ФРС США после сегодняшнего заседания Комитета по операциям на открытом рынке. Это решение прогнозировалось большинством аналитиков. По словам регулятора, данный показатель сохранится неизменным длительное время. На таком фоне курс доллара снизился, а цены на золото и стоимость доллара традиционно изменяются в противоположных направлениях.

По результатам регулярной торговой сессии на Нью-йоркской товарной бирже, NYMEX, апрельские фьючерсы на поставку золота подорожали на $17,10 до $1122,50 за тройскую унцию. В ходе электронных торгов золото подорожало еще на 0,1% до $1124,30 за унцию.

Майский контракт на поставку серебра вырос в цене на $0,242 до $17,35 за унцию. Апрельские фьючерсы на поставку платины выросли на 0,9% до $1630,70 за унцию. Июньский контракт на поставку палладия подорожал на 2,6% до $472,40 за унцию. Майский контракт на поставку меди подорожал $0,065 до $3,37 за фунт.