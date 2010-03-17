S&P подтвердило рейтинги Греции

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s подтвердило во вторник рейтинги Греции, исключив их из списка на пересмотр с возможностью снижения, сославшись на программу греческого правительства по сокращению дефицита бюджета, сообщает Рейтер

Тем не менее, агентство напомнило, что прогноз остается негативным. Это означает, что понижение рейтинга все еще возможно в долгосрочной перспективе.

"Несмотря на новые меры, мы считаем, что Греции будет сложно полностью реализовать свой план консолидации и сократить дефицит до 5,6 процента ВВП в 2011 году и до 2,8 процента ВВП в 2012 году без принятия дополнительных мер в ближайшие годы", - говорится в заявлении S&P.