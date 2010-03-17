Нацбанк продлил работу временной администрации в «Родовид Банке»

Национальный банк Украины своим постановлением №133 от 15 марта 2010 года продлил работу временной администрации в ПАО «Родовид Банк» на два месяца – с 16 марта до 16 мая 2010 года.

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Также Нацбанк продлил полномочия временного администратора «Родовид Банка» Сергея ЩЕРБИНЫ на два месяца – до 16 мая 2010 года.

Как сообщал УНИАН, с 16 марта 2009 года Нацбанк ввел в ПАО «Родовид Банк» временную администрацию сроком на один год. До 15 марта 2010 года в банке введен полный мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

В 2009 году «Родовид Банк» был докапитализирован при участии государства, в результате чего Министерство финансов Украины стало владельцем 99,9907% акций банка.

Справка УНИАН. «Родовид Банк» зарегистрирован в 1990 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

На 1 января 2010 года активы банка составили 16,952 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 5,355 млрд. грн., обязательства – 12,616 млрд. грн., уставный капитал – 8,409 млрд. грн., собственный капитал – 4,336 млрд. грн.

«Родовид Банк» в 2009 году получил 4 млрд. грн. убытка против 31 млн. грн. прибыли годом ранее.