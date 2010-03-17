Межбанк открылся снижением котировок по доллару
10:54, 17 марта 2010Финансы
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И ростом евро
Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2730/0,2733, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9825/10,9960. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3784/1,3786 (вторник – 1,3680/1,3682).
Во вторник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9730.
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