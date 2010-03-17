Межбанк открылся снижением котировок по доллару

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9670/7,9750 грн./долл. по сравнению с 7,9705/7,9755 грн./долл., сложившимися к закрытию вчерашних торгов.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту поднялись до 0,2730/0,2733, котировки по евро-гривне ушли вверх – 10,9825/10,9960. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар выросли – 1,3784/1,3786 (вторник – 1,3680/1,3682).

Во вторник Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9730.