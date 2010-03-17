Колесников: государство должно создать надлежащие условия

Вице-премьер-министр Украины по вопросам подготовки к финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года Борис КОЛЕСНИКОВ считает, что для прихода в регион инвестора государство должно создать надлежащие условия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил 16 марта на пресс-конференции во время рабочего визита во Львов.

«Мы должны создать условия, чтобы во Львов инвестировали средства. Следует отреставрировать историческую часть, проложить туристические маршруты, отремонтировать дороги, построить аэропорт. А затем можно спрашивать, почему государственный бюджет должен финансировать. Но пока этого не будет, об инвесторе нельзя вообще говорить. Пока мы не создадим для Львова финансовую модель, по которой он сможет сам себя финансировать, без этого никто не пойдет в регион. Государственный бюджет должен дотировать Львов», – заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он также отметил, в случае «если государство не вложит (средства) в региональные аэропорты, то Львов и Донецк никогда не будут иметь возможности привлекать инвестора. У нас прямых расходов по Евро – это приблизительно 500 млн. долларов киевский стадион и 150-170 - львовский стадион. Это все прямые затраты. Так что прямых расходов у нас только два стадиона – все остальное мы обязаны иметь».

Б.КОЛЕСНИКОВ заметил, что «у нас единственная столица в странах СНГ, которая после распада Советского Союза за 20 лет не построила новый аэропорт».

«Так что государственные инвестиции в инфраструктуру регионов будут обязательно, и в этом вся идеология Партии регионов», - отметил вице-премьер.

На вопрос журналистов, какие гарантии правительство будет давать инвесторам, чтобы они вкладывали средства в экономику Украины, Б.КОЛЕСНИКОВ сообщил о намерениях ввести государственные преференции в сфере туристического бизнеса.

«Что касается туристического бизнеса. Мы разработали, и в апреле будет принят закон, который на 10 лет освобождает эксплуатантов гостиниц от уплаты налога на прибыль. То есть, допустим, с 1 января 2011 года по 31 декабря 2020 года они не будут платить налог на прибыль. Вот и это и есть государственная преференция для туристического бизнеса», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Также он сообщил, что в середине апреля планируется собрать в Киеве представителей всех мировых гостиничных сетей для обсуждения вопроса, что должна сделать украинская власть для создания эффективного гостиничного бизнеса в Украине».

Кроме того, по словам вице-премьера, «ближе к осени» правительство планирует пригласить все компании, которые продают франшизы «на пекарни, прачечные, парикмахерские», чтобы предприниматели напрямую перенимали мировой опыт».

«То есть, мы планируем пригласить мировые бренды в области франчайзинга с тем, чтобы украинский малый предприниматель напрямую перенимал мировой опыт», - отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.