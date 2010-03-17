Азаров прогнозирует рост производства на уровне 7-8%

В текущем и следующем годах рост производства в Украине должен быть не ниже 7-8% для того, чтобы к 2012 году ситуация вышла на докризисный уровень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ.

«Мы не будем, как предшественники, тешить себя и обманывать людей сравниванием с предыдущим провальным годом. Мы будем сравнивать с докризисным периодом экономического роста. Падение на 15% (ВВП – УНИАН) означает, что следующие два года отечественная промышленность должна наверстывать упущенное темпами по 7-8% ежегодно. Если мы это сделаем, то уже в 2012 году не только вернем утраченное, но и сможем стабилизировать развитие», - сказала Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что ключевыми моментами в стабилизации экономики является строительство и развитие внутреннего рынка. «Все усилия мы должны сосредоточить на оживлении потребительского спроса и возобновлении строительного конвейера. ТИГИПКО, ТИХОНОВ, ЯРОШЕНКО, ЦУШКО – на вас лежит персональная ответственность за то, чтобы четкое и грамотное использование этих рычагов подъема экономики дало нам ощутимый эффект», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер заявил, что правительству необходимо предпринимать решительные действия для того, чтобы действующее правительство вошло в историю как правительство реформаторов.

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2009 года составило 15%, по сравнению с 2008 годом. Номинальный ВВП за 2009 год составил 912 млрд. 563 млн. грн.

Падение ВВП в I, II, III и IV кварталах 2009 года против аналогичных периодов 2008 года составило 20,3%, 17,8%, 15,9% и 7%, соответственно.

Министерство экономики и Национальный банк Украины ранее прогнозировали, что падение ВВП по итогам 2009 года составит 15%.

По данным НБУ, в январе текущего года рост ВВП составил около 7,5%.

По информации Госкомстата, в Украине в феврале к февралю 2009 г. рост промпроизводства составил 5,6%, к январю – спад 0,7%.

В Украине спад промышленного производства в январе 2009 года по сравнению с январем 2008 года составил 33,8%.

В январе-декабре 2008 года против аналогичного периода 2007 года зафиксирован спад на уровне 3,1%.

Спад промышленного производства за год к предыдущему году до этого в последний раз фиксировался 10 лет назад – в 1998 году спад составил 1% против 1997 года.

Наиболее глубокое снижение годового промпроизводства в независимой Украине было зафиксировано в 1994 г. – 27,3% против предыдущего года.

На протяжении 1999-2007 годов в Украине фиксировался только рост годового промпроизводства. Самый существенный рост промпроизводства за последние 18 лет зафиксирован в 2003 году – 15,8% против предыдущего года.