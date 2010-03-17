Банк «Днистер» ликвидируют

Национальный банк Украины своим постановлением от 13 марта т.г. №128 отозвал с 15 марта банковскую лицензию у ОАО «Сельский коммерческий банк «Днистер» (г. Львов), а также инициировал процедуру ликвидации банка.

Об этом говорится в письме НБУ коммерческим банкам, текстом которого располагает УНИАН.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля 2009 года Нацбанк ввел в СКБ «Днистер» временную администрацию. Временным администратором в банке «Днистер» сроком на один год была назначена Мария МАЗУРКЕВИЧ. В банке на шесть месяцев был введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов.

Правление Нацбанка своим постановлением (№617 от 15 октября 2009 г.) продлило мораторий на удовлетворение требований кредиторов в банке «Днистер» на шесть месяцев - с 17 октября 2009 года по 16 апреля 2010 года, кроме обязательств банка по договорам банковских вкладов (депозитов), договорам банковских счетов, а также по обязательствам относительно перевода средств в пределах лимитов, установленных временным администратором банка и согласованных с НБУ.

В начале сентября 2009 г. НБУ заменил временного администратора в банке «Днистер». Новым временным администратором был назначен независимый эксперт (по договору с НБУ) Игорь ЯРЕМЧИШИН.

ОАО «Сельский коммерческий банк «Днистер» (г. Львов) было создано в 1990 году.

Банк «Днистер» закончил 2009 год с убытком 642,578 млн. грн.

По данным НБУ, на 1 января 2010 года более чем 10% акций банка принадлежали ЗАО «Львовинвест» - 12,71%.