Азаров обвиняет Тимошенко

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ обвиняет свою предшественницу Юлию ТИМОШЕНКО в доведении экономики Украины до кризиса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня, открывая заседание правительства, которое впервые проходит при участии журналистов.

«Кризис продолжается. Об уровне управления страной, которая доведена до грани, можно рассказывать много», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом Н.АЗАРОВ считает, что такие выводы можно сделать лишь благодаря одному примеру. «Основной служебный автомобиль премьер-министра оказался неисправным. Машина премьер-министра… Какой порядок может быть в стране, если у премьер-министра неисправный служебный автомобиль?», - спросил он.

По его словам, Ю.ТИМОШЕНКО пользовалась собственным бронированным автомобилем марки «Мерседес». «Оказывается, на собственной, на личной машине, хотя ни в декларации, ни в нескольких обращениях к людям ТИМОШЕНКО не упоминала, что имеет личный бронированный «Мерседес», то есть даже в этом слова расходились с делами», - добавил Н.АЗАРОВ.

«Мы сейчас должны вернуть народу честную и ответственную власть, стабилизировать ситуацию, вывести Украину на устойчивое развитие, обеспечить проведение структурных реформ для нового качества жизни в Украине», - заявил он.

По словам премьера, в отличие от предыдущего правительства, нынешний Кабинет министров сформирован из профессиональных людей, специалистов.

Н.АЗАРОВ произнес вступительное слово на украинском языке.