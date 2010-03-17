Эксперт: банки ориентируются на долгосрочные депозиты

Снижение процентных ставок по вкладам на короткие сроки свидетельствует о намерениях банков переориентировать вкладчиков на размещение средств на долгосрочные депозиты с целью повысить свою ликвидность.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

Она отметила, данной политике банков способствуют стабилизация на рынке депозитов и рост доверия вкладчиков к банковской системе.

По ее информации, в период с 9 по 12 марта на рынке депозитов физических лиц снизились процентные ставки по вкладам со сроком размещения на 1 и 3 месяца. Средняя ставка привлечения по депозитам на 1 месяц упала на 0,8 пункта, на 3 месяца - на 0,08 пункта (независимо от валюты). Процентные ставки по вкладам с более длительным сроком размещения (6 и 12 месяцев) остались на уровне прошлой недели.

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, на конец недели процентные ставки по депозитам в гривне следующие: на срок 1 месяц – от 15 до 19% годовых; на 3 месяца – от 16,5 до 20%; на 6 месяцев – от 17 до 21%; на 12 месяцев – от 17,25 до 23%.

Эксперт отметила, что по депозитам в долларах США процентные ставки сейчас следующие: на срок 1 месяц – от 5 до 11,5% годовых; на 3 месяца – от 7,5 до 12%; на 6 месяцев – от 8 до 12,25%; на 12 месяцев – от 8,5 до 14,25%. Ставки по депозитам в евровалюте находятся в таких пределах: по вкладам на срок 1 месяц – от 3 до 11% годовых; на 3 месяца – от 3,25 до 11,25%; на 6 месяцев – от 3,5 до 12%; на 12 месяцев – от 3,75 до 12,5%.