Эксперт: банки постепенно возвращаются к кредитованию

Банки постепенно возвращаются к кредитованию, считает заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Наталья СИНЯВСКАЯ.

По ее словам, «портфели необходимо пополнять качественными кредитами, но при этом у банков отсутствуют реальные возможности улучшать условия (снижать процентные ставки, увеличивать сроки предоставления кредитов), поэтому о возобновлении активного кредитования говорить пока рано».

Как сообщила Н.СИНЯВСКАЯ, в период с 9 по 12 марта т.г. значительных изменений по условиям кредитования физических лиц не произошло. На автомобили банки предлагают кредиты на срок 1-3 года, реже встречаются предложения по кредитованию на срок до 5-7 лет, под процентную ставку от 22,28% до 33,5% годовых, с авансовым взносом не менее 30% от стоимости автомобиля. Условия по кредитам на потребительские цели сейчас такие: валюта – гривня, сумма кредита до 10 000 грн., срок – до 1 года, реальная процентная ставка с учетом всех комиссий составляет от 53,36% до 78% годовых.

Эксперт отметила, что ипотечные кредиты предлагаются на следующих условиях: срок от 1 до 20 лет, процентная ставка 26-30% годовых, авансовый взнос – не менее 30% от стоимости недвижимости. По-прежнему ипотеку кредитуют в основном либо под приобретение заложенного имущества по проблемным кредитам, либо под первичную недвижимость в совместных проектах с застройщиками.