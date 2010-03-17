ГИУ исключило из системы рефинансирования 5 банков

Государственное ипотечное учреждение (ГИУ) исключило из системы рефинансирования пять банков.

Об этом сообщается на сайте ГИУ.

Согласно сообщению, из системы рефинансирования исключены ООО КБ «АРМА», АБ «Банк регионального развития», ОАО СКБ «Днистер», АКБ «Трансбанк» и ООО «Укрпромбанк».

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета Министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступило государство в лице Кабмина.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения своих облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100% государственная гарантия.

В июне 2009 года Кабмин передал ГИУ из управления Министерства финансов в управление правительства.

На 17 июля 2009 года уставный фонд ГИУ составлял 200 млн. грн.