Конституционный суд позаботился о судах

В государственном бюджете Украины должно быть предусмотрено отдельное финансирование для всех судов Украины.

Об этом сказано в обнародованном сегодня решении Конституционного суда Украины (КСУ).

В КСУ считают, что положение части 1 ст. 130 Конституции об отдельном определении в госбюджете расходов на содержание судов обязывает Кабинет Министров в проекте закона о госбюджете «предусматривать отдельными строками расходы для каждого суда всех юрисдикций и уровней».

При этом, как отмечается в решении, финансирование должно быть не ниже уровня, «который дает возможность независимого осуществления правосудия».

В решении КСУ также отмечается, что финансирование всех судов в Украине должно обеспечиваться государством исключительно за счет средств госбюджета, а органы исполнительной власти принимают участие в организационном обеспечении функционирования судов и деятельности судей в случаях и в порядке, предусмотренных Конституцией и законами Украины.

Данное решение КСУ принято 11 марта т.г. в деле по конституционному представлению Высшего хозяйственного суда Украины.