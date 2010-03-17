Экономический блок правительства доработает макропоказатели-2010

Экономический блок правительства намерен доработать макропоказатели социально-экономического развития Украины на 2010 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня журналистам вице-премьер-министр Украины Сергей ТИГИПКО.

Он отметил, что на сегодняшнем заседании Кабмина рассматривался вопрос макропоказателей, однако они не были утверждены.

По его словам, принято решение доработать этот вопрос и вынести на рассмотрение на одно из следующих заседаний Кабмина.

При этом С.ТИГИПКО подчеркнул, что выйти на дефицит бюджета 3-4% будет довольно сложно.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2009 год был рассчитан, исходя из таких прогнозных макропоказателей: рост ВВП – 0,4%, номинальный ВВП – 1,062 трлн. грн., инфляция – 9,5%, индекс цен производителей – 12%.