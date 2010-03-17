Межбанк: к 12:00 доллар подорожал

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 7,9670/7,9750, к 12:00 сузился спрэд – 7,9715/7,9740 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2730/0,2733, к 12:00 цены повысились до 0,2734/0,2736. В России курс доллар-рубль упал и к 12:00 установился на уровне 29,1425 (-0,2175).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с отметки 1,3784/1,3786, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,9825/10,9960, к 12:00 цены понизились до 10,9750/10,9810.