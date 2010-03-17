Fitch улучшило прогноз рейтингов Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings улучшило прогноз рейтингов Украины с «негативного» до «стабильного».

Об этом сказано в сообщении, размещенном на сайте Fitch Ratings.

Согласно сообщению, Fitch подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте «B-» и краткосрочный рейтинг по обязательствам в иностранной валюте «B». Страновой потолок Украины подтвержден на уровне «В-».

«Завершение выборов и формирование нового правительства уменьшили долгосрочные риски политической неопределенности после выборов и дальнейшей интенсификации макроэкономической и финансовой неустойчивости», – отметил директор в аналитической группе Fitch по суверенным рейтингам Дэвид ХЕСЛАМ.

Также в сообщении рейтингового агентства отмечается, что создание новой правящей коалиции и Кабинета Министров повышает вероятность более эффективной координации экономической политики и возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) в плане предоставления стабилизационного кредита в объеме 16,4 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, 11 марта т.г. международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило суверенный кредитный рейтинг Украины по обязательствам в иностранной валюте с «CCC+/С» до «B-/C», а суверенный кредитный рейтинг по обязательствам в национальной валюте – с «В-/С» до «В/В». Прогноз по рейтингам – «позитивный».